2019-06-28T15:08:59+03:00
Москва

Новое пешеходное пространство появится у Патриаршего моста

Здесь создадут культурный центр и обустроят причал
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве оборудуют еще одну пешеходную зонуВ Москве оборудуют еще одну пешеходную зонуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В центре Москвы планируется создать новую пешеходную зону в районе Патриаршего моста. Здесь будут оборудованы культурный центр и амфитеатры. Эта зона расположится между Берсеневской и Якиманской набережными.

Сообщается, что помимо этого вдоль Болотной набережной будет оборудован причал. Кроме того появятся лестницы и лифты для спуска к воде. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Добавим, ранее сообщалось, что до октября текущего года в городе будут благоустроены еще две столичные набережные: Овчинниковская и Озерковская. Здесь проведут работы по обустройству пешеходных зон, выложат новые тротуары, высадят деревья, а также для досуга москвичей создадут детские и спортивные площадки. Также вдоль набережных обустроят освещение, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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