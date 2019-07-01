2019-07-01T14:23:23+03:00
Москва

Акцию по проверке здоровья питомцев запустили в ветклиниках столицы

Обследовать питомца можно по единой цене до 31 августа
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Московские ветклиники предлагают комплексное обследование питомцев по единой ценеМосковские ветклиники предлагают комплексное обследование питомцев по единой ценеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В московских ветклиниках с 1 июля по 31 августа пройдет акция по комплексному ультразвуковому исследованию (УЗИ) внутренних органов животных. Пройти процедуру можно по единой цене — 944 рубля.

Сообщается, что обследовать своего питомца можно в 22 государственных ветеринарных клиниках города. Помимо этого специалиста можно вызвать на дом, но это уже будет стоит дороже. В услугу входит диагностика пищеварительной, кровеносной, дыхательной, выделительной и половой систем.

Чаще всего диагностику в ветклиниках проходят собаки и кошки, однако хозяева могут также принести своего хорька или енота, пишет РИАМО со ссылкой на mos.ru.

Добавим, что ежегодно в столичных клиниках животным делают более 12 тысяч УЗИ. В частности, с начала текущего года хозяева ответили на эту процедуру своих любимцев уже 6,7 тысячи раз, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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