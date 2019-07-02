Наклейки хищных птиц будут отпугивать мелких пернатых от Московского метро

СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-02T10:18:15+03:00

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Московские власти озаботились жизнями мелких птиц, которые нередко разбиваться об окна в Московском метро. Для это на стеках появились наклейки в виде хищных пернатых. Например, орлы, ведь именно их жертвами становятся голуби, воробьи, синицы и другие птицы небольшого размера.

По мнению властей, птицы часто не замечают прозрачные витражные окна вестибюлей, разбиваются о стекло и погибают. Темные силуэты хищников смогут отпугнуть их, и птицы изменят направление полета. Также этот метод позволит содержать территорию у зданий в чистоте.

- Наклейки в виде хищных птиц уже разместили на стеклах вестибюлей 21 станции. Их выбрали неслучайно. Все эти станции расположены поблизости от парков и скверов, где обитает довольно много птиц, либо они находятся в местах перелетов, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

На окнах уже появились больше 290 наклеек. В зависимости от площади, в вестибюле можно увидеть до 36 стикеров. Такую практику московские власти подглядели в других странах, где панорамные окна высоток “украшают” наклейками с хищными птицами.

ИСТОЧНИК KP.RU