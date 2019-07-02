Названы самые популярные пешеходные маршруты по Москве

СЕГОДНЯ 20:01 2019-07-02T20:01:15+03:00

В этом сезоне сервисом “Узнай Москву” воспользовались уже более 300 тысяч человек

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Сервис “Узнай Москву” назвал самые популярные пешеходные прогулочные маршруты по столице. Первое место занял маршрут «Покажи Москву». С начала мая около пяти тысяч человек предпочли прогуляться по этому пути. Длина маршрута около 4,5 километров и он включает в себя десять достопримечательностей в историческом центре столицы: Сретенский монастырь, Большой театр, торговый дом «Мюр и Мерилиз» (ЦУМ) и другие популярные места. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Серебро» в тройке популярных маршрутов получила «Мистическая Москва». От станции «Маяковская» путь протягивается через самые мистические места столицы.

Завершает тройку по популярности маршрут«Московское метро», по подземке прогулялись 2 тысячи человек. «Комсомольская», «Смоленская», «Проспект Мира» и другие станции располагаются на этом маршруте.

За два месяца этого сезона горожане совершили на 20% прогулок больше, чем за аналогичный срок в прошлом году, об этом сообщил руководитель проекта «Узнай Москву» столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Сайт kp.ru уже писал о новом пешеходном маршруте в Москве. Он включает в себя сразу одиннадцать набережных: Ростовская, Смоленская, Москворецкая и другие. Путь начинается от «Москва-Сити» и растягивается на 17 километров. Цифры кажутся большими, но корреспонденту КП потребовалось всего 4 часа, чтобы пройти этот маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU