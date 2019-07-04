Из Одинцово в аэропорт «Шереметьево» пустят «Аэроэкспресс»

СЕГОДНЯ 12:11 2019-07-04T12:11:03+03:00

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Из подмосковного Одинцова можно будет добраться в аэропорт «Шереметьево» на «Аэроэкспрессе». Поезд будет выполнять несколько рейсов по маршруту аэропорт Шереметьево — Одинцово и Одинцово — аэропорт Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

«Аэроэкспресс» будет курсировать между Одинцово и аэропортом Шереметьево в будни два раза в день, а в выходные – три. Время в пути от аэропорта до Одинцова и Белорусского вокзала составит почти 90 минут. А от вокзала и до аэропорта – 35 мин.

Поезд будет доходить до Белорусского вокзала. На участке аэропорт Шереметьево — Белорусский вокзал поезда следуют в режиме аэроэкспресса, то есть без остановок. А на участке Белорусский вокзал — Одинцово — как обычные рейсовые пригородные поезда, останавливаясь на станциях Одинцово, Сколково, Москва Сити и других в этом направлении.

На маршруте будут промежуточные остановки на станциях Баковка, Инновационный Центр, Немчиновка, Сетунь, Рабочий поселок, Кунцево-1, Фили, Тестовская, Беговая и Окружная.

Стоимость проезда по стандартному тарифу равна 500 рублей, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU