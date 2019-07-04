В Москве около 20 парков подготовили праздничную программу ко Дню семьи, любви и верности

СЕГОДНЯ 14:02 2019-07-04T14:02:30+03:00

В московских парках отметят День семьи, любви и верности Фото: Олег УКЛАДОВ

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В честь Дня семьи, любви и верности почти 20 столичных парков подготовили праздничную программу. Развлекательные мероприятия пройдут в городе с 6 по 8 июля. Горожан ждут фестивали, концерты, семейные конкурсы, игры и многое другое.

Так, в парке «Зарядье» для посетителей подготовили большую танцевальную программу. На сцене амфитеатра можно будет полюбоваться праздничным балом. 8 июля танцоры в нарядах образца XVIII - начала XX века закружатся в вальсе, исполнят мазурку, польку и полонез.

В парке Горького будут организованы бесплатные экскурсии «14 историй любви», а также квест «Лабиринт любви». Участникам мероприятия предстоит разгадать несколько загадок и найти самое романтичное место в парке, передает РИАМО.

В других парках посетителей ждут концерты, спектакли, спортивные состязания и викторины.

Добавим, что помимо этого, в городе ожидается множество свадебных торжеств. Молодожены традиционно выбрали для бракосочетания дни, близкие к празднику, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU