2019-07-08T13:46:44+03:00
Звезды

В юбилею ВДНХ подготовили выставку Пикассо

Открытие запланировано на 31 июля
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На ВДНХ пройдет выставка работ Пабло ПикассоНа ВДНХ пройдет выставка работ Пабло ПикассоФото: Алиса ТИТКО
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В конце июля на территории ВДНХ откроется выставка работ Пабло Пикассо и русских живописцев. Мероприятие пройдет с 31 июля по 3 ноября и павильоне «Рабочий и колхозница».

В числе экспонатов будут представлены натюрморты, портреты, пейзажи, а также керамические вазы и панно, созданные с конца XVIII века по 1970-е годы. Все они хранятся в фондах Ульяновского областного художественного музея, а в столице в таком составе работы будут представлены впервые. На столичной вытсавке посетители смогу полюбоваться творчеством Поленова, Пластова, Верещагина и Пикассо, передает Москва 24.

Примечательно, что на выставке будут переставлены не только картины, но и керамические изделия, расписанные Пабло Пикассо. Мероприятие будет приурочено к 80-летию ВДНХ.

Сотрудники ВДНХ отметили, что выставка пройдет в рамках программы межмузейного обмена «Резидент», передает РИАМО со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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