В Подмосковье до конца года благоустроят 10 набережных
До конца текущего года в Московской области планируется благоустроить еще десять набережных. Объекты, где запланированы работы, расположены в Бронницах, Дубне, Красногорске и других муниципалитетах.
В список зон, где проведут благоустройство территории вошли:
— Власиха (благоустройство территории на реке Закзе);
— Пушкинский городской округ (благоустройство набережной реки Серебрянки);
— Раменский городской округ (благоустройство береговой зоны пруда «Чернавка»);
— Балашиха (благоустройство набережной реки Пехорки);
— Бронницы (благоустройство пешеходной зоны по берегу реки Кожурновки);
— Красногорск (благоустройство набережной Москвы-реки в микрорайоне Павшинская пойма);
— Солнечногорск (благоустройство общественных территорий);
— Дубна (благоустройство набережной имени Менделеева и прилегающего центрального парка);
— Коломенский городской округ (благоустройство пешеходного туристического маршрута «Улица Зайцева и Москворецкая набережная» в городе Коломна);
— Сергиев Посад (благоустройство общественных территорий и набережной Келарского пруда).
Добавим, что всего в 2019 году в порядок приведут пятьдесят общественных территорий в Подмосковье. В регионе появится новые пешеходные зоны, скверы, будут облагорожены несколько улиц. Помимо этого работы проведут на площадях, откроют новые фонтаны и построят скейт-парки для активного времяпровождения местных жителей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU