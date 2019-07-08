В Подмосковье до конца года благоустроят 10 набережных

СЕГОДНЯ 17:25 2019-07-08T17:25:53+03:00

А также облагородят несколько скверов и площадей

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До конца текущего года в Московской области планируется благоустроить еще десять набережных. Объекты, где запланированы работы, расположены в Бронницах, Дубне, Красногорске и других муниципалитетах.

В список зон, где проведут благоустройство территории вошли:

— Власиха (благоустройство территории на реке Закзе);

— Пушкинский городской округ (благоустройство набережной реки Серебрянки);

— Раменский городской округ (благоустройство береговой зоны пруда «Чернавка»);

— Балашиха (благоустройство набережной реки Пехорки);

— Бронницы (благоустройство пешеходной зоны по берегу реки Кожурновки);

— Красногорск (благоустройство набережной Москвы-реки в микрорайоне Павшинская пойма);

— Солнечногорск (благоустройство общественных территорий);

— Дубна (благоустройство набережной имени Менделеева и прилегающего центрального парка);

— Коломенский городской округ (благоустройство пешеходного туристического маршрута «Улица Зайцева и Москворецкая набережная» в городе Коломна);

— Сергиев Посад (благоустройство общественных территорий и набережной Келарского пруда).

Добавим, что всего в 2019 году в порядок приведут пятьдесят общественных территорий в Подмосковье. В регионе появится новые пешеходные зоны, скверы, будут облагорожены несколько улиц. Помимо этого работы проведут на площадях, откроют новые фонтаны и построят скейт-парки для активного времяпровождения местных жителей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU