2019-07-09T13:08:21+03:00
Москва

В метро начали объявлять о будущих пересадках на МЦД

Первые два маршрута запустят в ноябре текущего года
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Первые маршруты МЦД запустят в ноябреПервые маршруты МЦД запустят в ноябреФото: Тимур ХАНОВ
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В московском метро начали включать аудиосообщения о будущих пересадках на Московские центральные диаметры (МЦД). Новые объявления уже появились на Филевской, Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линиях. Планируется, что до конца июля такие объявления будут звучать на всех станциях метро и МЦК, где предусмотрены пересадки на МЦД.

«Таким образом пассажиры заранее узнают о том, что в городе скоро заработает новый вид общественного транспорта. У них будет возможность изучить маршруты диаметров и составить себе новый, более удобный маршрут по городу», — цитирует руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова РИАМО.

Сообщается, что во время остановки поезда после объявления названия станции пассажиры теперь услышат сообщение «Скоро здесь будет пересадка на первый диаметр» или «Скоро здесь будет пересадка на второй диаметр».

Проект МЦД включает в себя пять маршрутов общей протяженностью 446 километров. Запуск двух первый линий запланирован на ноябрь текущего года, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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