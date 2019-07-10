2019-07-10T14:35:32+03:00
Происшествия

В Подмосковье собака покусала 8-летнего ребенка

Мальчика с отрытым переломом доставили в больницу
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Дмитрове собака напала на ребенкаВ Дмитрове собака напала на ребенкаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В подмосковном Дмитрове сбежавшая от хозяина овчарка покусала 8-летнего ребенка. Происшествие случилось 5 июля, однако известно о нем стало только сейчас.

Отмечается, что во время прогулки огромный пес вырвался из ошейника и набросился на маленького мальчика. Во время нападения школьник получил открытый перелом костей предплечья и раны плеча и шеи. Мальчику потребовалась экстренная госпитализация.

По факту происшествия уже организована доследственная проверка. Стражам порядка предстоит установить, почему собака напала на ребенка, и почему хозяин не соблюдал необходимые меры безопасности.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - приводит сообщение областного ГСУ СКР интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Подробностей о состоянии здоровья мальчика не сообщается, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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