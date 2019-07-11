18-летнего москвича обвиняют в убийстве своего новорожденного сына

СЕГОДНЯ 15:02 2019-07-11T15:02:07+03:00

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Следователи СУ СК по Московской области собрали факты, которые указывают на то, что к смерти 2-месячного ребенка из Балашихи, который скончался 30 июня, причастен его 18-летний отец.

Малыша доставили в больницу 22 июня. Врачи диагностировали травму головы, асфиксию, все это сопровождалось рвотой. Спасти кроху не удалось. По предварительным данным судмедэкспертизы, смерть ребенка наступила в следствие закрытой черепно-мозговой травмы.

- 18-летний отец новорожденного категорически отрицал свою вину на допросах у следователя. Однако, при помощи криминалистических методик и технико-криминалистических средств у следствия появилась информация о том, что смертельную травму ребенку нанес именно он, - заявляют в СУ СК по Московской области.

Москвича обвиняют по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу на время следствия.

Соседи семьи умершего младенца и консьержка рассказали телеканалу «360», что родители малыша - люди адекватные и хорошие, они очень радовались, когда родился первенец. Но есть и другое мнение. Кто-то слышал, что уже после смерти ребенка из квартиры звучала громкая музыка.

ИСТОЧНИК KP.RU