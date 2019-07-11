2019-07-11T16:00:49+03:00
Общество

Почти сорок новых гостиничных комплексов возведут в Подмосковье

Территории для возведения объектов уже определены
Елена АКИМОВА
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Почти сорок новых гостиниц возведут в ПодмосковьеПочти сорок новых гостиниц возведут в ПодмосковьеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Московской области появится 39 новых гостиничных комплексов. Территории под строительство уже определены, они намечены во всех крупных городах Подмосковья.

В областном правительстве рассказывают, что новые объекты нужны региону и смогут привлекать больше туристов. К тому же, инвесторы, вложившиеся в строительство, смогут получить налоговые вычеты.

- Участки выделены в Сергиевом Посаде, Коломне, Одинцовском и Дмитровском городских округах, Серпухове, Чехове, Зарайске, Павловском Посаде, городских округах Солнечногорск, Красногорск, Пушкинском и Талдомском районах, - сказала интернет-газете «Подмосковье сегодня» зампред областного правительства Вадим Хромов.

Это приоритетные локации, чтобы обеспечить их развитие в правительстве подготовили комплекс мер экономической поддержки для бизнеса.

Помимо льготных налоговых режимов бизнесмены могут рассчитывать на компенсацию затрат по возведению инженерной инфраструктуры.

Для того, чтобы воспользоваться льготами, необходимо иметь регистрацию в качестве юридического лиц в Московской области. Рейтинг возводимого комплекса должен быть не ниже трех звезд, номерной фонд – минимум двадцать номеров, сумма инвестиций - не менее пятидесяти миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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