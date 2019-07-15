В 14 округе на выборах в Мосгордуму зарегистрировали всех оппозиционеров

СЕГОДНЯ 11:07 2019-07-15T11:07:34+03:00

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На выборы в Мосгордуму седьмого созыва по 14-му избирательному округу зарегистрировали пятерых оппозиционных кандидатов. Это больше половины кандидатов по округу, уже получивших одобрение на участие в выборах.

Всего в округе были зарегистрированы восемь кандидатов. Среди них Николай Александров от партии «Коммунисты России», Максим Круглов от фракции «Яблоко», член партии ЛДПР Евгений Степкин, оппозиционер Георгий Федоров, выдвинутый от «Справедливой России», а также самовыдвиженцы Дмитрий Клочков из команды оппозиционера Дмитрия Гудкова, Сергей Цукасов – соратник Навального, поддержанный КПРФ, Наталья Починок и Александр Школьников.

Однако брак в подписях у оппозиционных кандидатов все же нашли. У Круглова он составил 9.3% или 528 подписей. У Цукасова – 8,8% - 505 подписей. В среднем, у каждого оппозиционного кандидата обнаружили порядка 260 недействительных подписей, это около 5% брака. Допустимое количество брака по законодательству - не более 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU