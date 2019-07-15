2019-07-15T16:08:37+03:00
Политика

Правозащитники рекомендуют оппозиции защищать свою позицию в рамках закона

Речь идет о кандидатах в Мосгордуму, поучивших отказ
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Москве продолжают принимать заявки кандидатов в депутаты городской думы. Около двухсот человек уже прошли регистрацию. Около десяти получили отказ. Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов сказал, что они могут обжаловать это решение в суде.

- У тех, кому откажут в регистрации, есть законное право обращаться в суд и обжаловать решение окружных комиссии, - сказал Горбунов.

Он обратился к депутатам с советом бороться до конца и уточнил, но делать это в рамках правового поля. А в самой столице тем временем проходят несогласованные акции, которые организовывают кандидаты-оппозиционеры, получившие отказ.

- Я считаю, что оппозиция избрала неправовые методы для решения проблемы. Все общественники заинтересованы в честных и прозрачных выборах. Если у некоторых незарегистрированных кандидатов есть вопросы, то они могут использовать все методы для защиты своих интересов: жалобы в комиссию, обжалование через суды, но не надо устраивать несанкционированные митинги, это неправовой путь, — сказал Брод.

При этом в суды Москвы пока не поступало жалоб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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