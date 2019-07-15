Правозащитники рекомендуют оппозиции защищать свою позицию в рамках закона
В Москве продолжают принимать заявки кандидатов в депутаты городской думы. Около двухсот человек уже прошли регистрацию. Около десяти получили отказ. Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов сказал, что они могут обжаловать это решение в суде.
- У тех, кому откажут в регистрации, есть законное право обращаться в суд и обжаловать решение окружных комиссии, - сказал Горбунов.
Он обратился к депутатам с советом бороться до конца и уточнил, но делать это в рамках правового поля. А в самой столице тем временем проходят несогласованные акции, которые организовывают кандидаты-оппозиционеры, получившие отказ.
- Я считаю, что оппозиция избрала неправовые методы для решения проблемы. Все общественники заинтересованы в честных и прозрачных выборах. Если у некоторых незарегистрированных кандидатов есть вопросы, то они могут использовать все методы для защиты своих интересов: жалобы в комиссию, обжалование через суды, но не надо устраивать несанкционированные митинги, это неправовой путь, — сказал Брод.
При этом в суды Москвы пока не поступало жалоб.
ИСТОЧНИК KP.RU