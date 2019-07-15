Глава МГИК готов к встрече с кандидатами в рамках личного приема граждан

СЕГОДНЯ 16:52 2019-07-15T16:52:36+03:00

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Меньше, чем через два месяца состоятся выборы в Мосгордуму. Почти 300 человек подали заявки, около 200 уже получили одобрение, 9 кандидатам отказали в регистрации. У многих их них есть вопросы, которые касаются выборов. Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов заявил, что приглашает кандидатов в депутаты прийти и высказать все замечания по работе окружных избирательных комиссий.

- Я предлагаю кандидатам встретиться и поговорить. Обсудить существующие вопросы, постараться снять все претензии и устранить недопонимание. Я готов встречаться со всеми в формате личного приема, кто готов конструктивно обсуждать ход кампании и имеет конкретные предложения и замечания. Понедельник – приемный день председателя комиссии. С 15:00 я готов встречаться и приглашаю всех желающих, - сказал Горбунов.

Проходить личный прием будет в порядке живой очереди. Групповых совещаний и бесед он не предусматривает. Журналисты на такие встречи не допускаются.

ИСТОЧНИК KP.RU