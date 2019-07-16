В эфире НТВ показали «мертвые души» кандидатов в Мосгордуму

СЕГОДНЯ 11:34 2019-07-16T11:34:56+03:00

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В Москве 8 сентября состоятся выборы в городскую думу. Около 300 кандидатов в депутаты подали заявки на участие в них. В некоторых листах нашли подписи «мертвых душ». Журналисты НТВ провели расследование, которое накануне показали в эфире.

Всего выявили трех недобросовестных кандидатов в депутаты. Среди них Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и Иван Жданов. Правда, они оказались не согласны с этим и попытались оспорить недопущение до выборов в провокационной манере.

- «Мертвые души» – это классика. – говорит член Общественной палаты Илья Ремесло, - Я свою задачу вижу в том, чтобы оградить от последствий общество, которое нагло хотят использовать. Они ведь даже уже мертвецов вовлекают в свои грязные политические игры.

Именно он первым обнаружил нарушения, а затем вместе с волонтерами отыскал на кладбище тех, кто, по его словам, поставил свои подписи в поддержку некоторых кандидатов в Мосгордуму.

ИСТОЧНИК KP.RU