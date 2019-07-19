Врач порекомендовал москвичам чаще петь для борьбы со стрессом

СЕГОДНЯ 16:19 2019-07-19T16:19:44+03:00

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Регулярное пение улучшает вентиляцию легких, делая организм более устойчивым к простудным заболеваниям, а также помогает бороться со стрессом. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По словам врача, при пении происходит быстрый вдох и долгий выход, в результате чего в крови увеличивается содержание углекислого газа. Это способствует активизации иммунной системы; человек становится более устойчивым к сезонным простудным заболеваниям.

"Конечно, само по себе занятие пением не может стать альтернативой медикаментозному лечению заболеваний, таких как хронический бронхит, пневмония и бронхиальная астма. Но можно говорить о том, что при регулярных занятиях вокалом улучшается вентиляция легких и это способствует укреплению здоровья", - приводит Агентство городских новостей "Москва" слова Тяжельникова.

Говоря о влиянии пения на нервную систему, Тяжельников отметил, что исполнение песен, особенно в дружеской компании, повышает устойчивость к стрессу. "Это очень эмоциональное занятие, которое стимулирует выработку в мозге гормона радости эндорфина, который благоприятно влияет на центральную нервную систему человека, помогает избавляться от стресса, вызывает удовлетворение, улучшает внимание, активизирует жизненный тонус, интеллектуальную активность. Пение в дружеской компании, например, в караоке усиливают позитивное эмоциональное состояние, которое дает приятное общение", - заключил Тяжельников.

Ранее сайт kp.ru публиковал результаты исследования, свидетельствующие о том, что пение за рулем является полезным. Ученые выяснили, что во время пения за рулем люди испытывают прилив хорошего настроения и избавляются от напряженности.

ИСТОЧНИК KP.RU