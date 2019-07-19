В Московском зоопарке могут поселиться коалы

СЕГОДНЯ 16:55 2019-07-19T16:55:44+03:00

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В Московском зоопарке могут появиться коалы. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

По словам Акуловой, организация поселения в зоопарке коал не является "такой сложной задачей, как панды, но там есть сложности с эвкалиптом". Гендиректор зоопарка также отметила, что в настоящий момент решается вопрос о том, где будет приобретаться любимое лакомство коал. "Очень много маленьких моментов и нюансов", - добавила она.

Акулова отметила, что точная дата появления коал в Московском зоопарке пока неизвестна. При этом она предупредила посетителей, что брать животных в руки будет запрещено. "Обнимать и брать на руки диких животных сейчас считается моветоном. Контакт можно устанавливать с животными-компаньонами, козами, например, которые сами социальные, любят к себе внимание, чтобы их погладили, потрогали", - уточнила она.

По данным экспертов, на сегодняшний день в дикой природе осталось менее 80 тысяч коал. Их популяция в дикой природе находится под угрозой.

ИСТОЧНИК KP.RU