2019-07-19T20:19:42+03:00
Москва

Битву тортов можно будет посмотреть онлайн

Самое сладкое событие года пройдет в Парке Горького 20 июля
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Перед началом шоу участникам выдадут защитные комбинезоны и "орудие" битвы - тортыПеред началом шоу участникам выдадут защитные комбинезоны и "орудие" битвы - тортыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На Пушкинской набережной в Парке Горького 20 июля пройдет самое сладкое событие года - Битва тортов. Принять участие в "калорийном" шоу смогут все желающие. Кстати, предварительной регистрации не требуется. Организаторы праздника будут рады всем гостям. Перед началом шоу участникам выдадут защитные комбинезоны и "орудие" битвы - торты. Стартует Битва тортов в 12:00.

Но если вы вдруг по каким-то причинам не сможете попасть на мероприятие, организованное в Международный день торта, то можете посмотреть его онлайн: на странице канала М24 или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам. Начало вещания в 14:00. Победителям обещают памятные призы от парка, а всем гостям праздника - хорошее настроение и несколько часов веселья под диджей-сеты Александра Нуждина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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