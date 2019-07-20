В московском «Эрмитаже» сделают открытые галереи
На территории бывшей промзоны «ЗИЛ» зил планируют построить музейный центр «Эрмитаж». Его планируют открыть в 2024 году. Уже разработана его концепция. Оно будет уникальным по многим параметрам. Однако самым ярким элементом станет фасадная конструкция.
- Ее подвесят на специальный металлический каркас из пустотелых профилей, который станет защитой от солнечного света и позволит выставлять предметы искусства в открытых галереях без опаски подвергнуть их разрушению, - рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Там планируют выставлять работы разных направлений и авторов. Однако в основе будут лежать предметы современного искусства. Причем для каждого экспоната будут подбирать наиболее подходящие для него помещения. Например, картины, написанные масляными красками, будут находиться в закрытых залах с окнами. В помещениях без окон разместят фотографии произведения из ткани и бумаги, а в открытых - камень, керамику и металл.
Этот проект — часть масштабной программы «Эрмитаж 20/21», в рамках которой крупнейший в России музей планирует открыть по всему миру целый ряд филиалов, сфокусированных преимущественно на современном искусстве.
ИСТОЧНИК KP.RU