2019-07-20T13:10:44+03:00
Общество

В московском «Эрмитаже» сделают открытые галереи

В музее планируется выставлять предметы современного искусства
Мария ИГНАТЬЕВА
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Этот проект — часть масштабной программы «Эрмитаж 20/21», в рамках которой крупнейший в России музей планирует открыть по всему миру целый ряд филиаловЭтот проект — часть масштабной программы «Эрмитаж 20/21», в рамках которой крупнейший в России музей планирует открыть по всему миру целый ряд филиаловФото: Тимур ХАНОВ
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На территории бывшей промзоны «ЗИЛ» зил планируют построить музейный центр «Эрмитаж». Его планируют открыть в 2024 году. Уже разработана его концепция. Оно будет уникальным по многим параметрам. Однако самым ярким элементом станет фасадная конструкция.

- Ее подвесят на специальный металлический каркас из пустотелых профилей, который станет защитой от солнечного света и позволит выставлять предметы искусства в открытых галереях без опаски подвергнуть их разрушению, - рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Там планируют выставлять работы разных направлений и авторов. Однако в основе будут лежать предметы современного искусства. Причем для каждого экспоната будут подбирать наиболее подходящие для него помещения. Например, картины, написанные масляными красками, будут находиться в закрытых залах с окнами. В помещениях без окон разместят фотографии произведения из ткани и бумаги, а в открытых - камень, керамику и металл.

Этот проект — часть масштабной программы «Эрмитаж 20/21», в рамках которой крупнейший в России музей планирует открыть по всему миру целый ряд филиалов, сфокусированных преимущественно на современном искусстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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