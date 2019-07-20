2019-07-20T14:24:25+03:00
Общество

В Парке Горького началось самое сладкое сражение года

В Москве отпраздновали Международный день торта
Мария ИГНАТЬЕВА
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На Пушкинской набережной состоялась Битва тортовНа Пушкинской набережной состоялась Битва тортовФото: Михаил ФРОЛОВ
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В московском Парке Горького отпраздновали самый сладкий праздник – Международный день торта. На Пушкинской набережной состоялась Битва тортов.

Десятки человек пришли поглазеть на сражение. Примерно столько же было участников. Всем желающим предложили разделиться на две команды. Им раздали защитные комбинезоны и снаряды в виде кондитерских изделий. А дальше все как в фильмах, когда в столовой люди кидаются едой.

Продлится Битва тортов до 17:00 20 июля. Предварительная регистрация не нужна, а само участие совершенно бесплатное. В тишине сражаться не придется. «Бои» проходят под сеты диджея Александра Нуждина. Для победителей предусмотрены призы в виде билетов в кино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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