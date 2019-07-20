На ВДНХ покажут часы Гагарина и Королева

СЕГОДНЯ 15:28 2019-07-20T15:30:17+03:00

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На ВДНХ в центре «Космонавтика и авиация» 23 июля откроется выставка часов «Время и космос». Все пришедшие смогут увидеть 120 уникальных экспонатов, которые собрали из фондов Политехнического музея, Музея космонавтики и частных коллекций.

Интересно, что и само пространство будет напоминать огромной часовой механизм. Экспозиция будет поедена на семь тематических зон. К примеру, раздел «Измерение времени» расскажет об изобретениях, начиная от маятникового механизма Галилея, созданного почти 400 лет назад. Здесь можно будет увидеть складные экваториальные солнечные часы, башенный часовой механизм с боем, настольный «Указатель часов всего земного шара» и многие другие. А также посмотреть на часы для кораблей и самолетов, а также на аксессуары, которые побывали в космосе или носились на руках причастных к космосу.

Конечно, речь идет о часах Юрия Гагарина, академика Сергея Королева и членов созданного им Совета главных конструкторов.

ИСТОЧНИК KP.RU