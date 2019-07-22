Из-за схода вагонов на СЖД задерживаются поезда в сторону Москвы и обратно

СЕГОДНЯ 10:05 2019-07-22T10:05:40+03:00

Задержаны, в частности, составы, которые следуют в сторону Москвы и в обратном направлении Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Изменить размер текста: A A

Из-за аварии на станции Керки Северной железной дороги (СЖД) движение поездов на этом участке может быть закрыто на 48 часов. Как сообщает пресс-служба РЖД, задержаны, в частности, составы, которые следуют в сторону Москвы и в обратном направлении.

"Задержаны пассажирские поезда: № 42 Москва – Воркута; № 41 Воркута – Москва; № 305 Усинск – Сыктывкар; № 306 Сыктывкар – Усинск; Будут задерживаться поезда: № 34 Москва – Сыктывкар; № 53 Сыктывкар – Усинск; № 54 Усинск – Сыктывкар; № 303 Усинск – Сыктывкар; № 287 Воркута – Белгород; № 78 Санкт-Петербург – Воркута; № 376 Москва – Воркута; № 22 Москва – Лабытнанги; № 268 Новороссийск – Сосногорск; № 310 Адлер – Воркута", - говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что пассажиров задержанных поездов будут перевозить автобусами до соседних станций для продолжения движения; для них также будет организовано питание. В настоящий момент на месте аварии работают более 300 сотрудников СЖД, восстановительные поезда и специальная техника.

Ранее сайт kp.ru сообщал об аварии на участке СЖД в Республике Коми. Из-за размыва железнодорожного полотна на станции Керки с рельсов сошли 23 вагона с углем; погибших и пострадавших в результате случившегося нет.

ИСТОЧНИК KP.RU