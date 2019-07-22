В столичных парках отремонтировали более 90 километров велодорожек

СЕГОДНЯ 10:19 2019-07-22T10:19:54+03:00

Самые протяженные из них расположены в парках "Сокольники" и "Митино"

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В 22 парках Москвы было отремонтировано более 90 километров велодорожек. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В большей части парков на велодорожках уложен асфальт, реже — смешанное покрытие. Например, на некоторых участках трассы это асфальт, а на других — мелкая галька. Во многих зеленых зонах расположены велопарковки и пункты проката, где при желании можно подкачать шины или поручить специалистам мелкий ремонт спортивного инвентаря", - приводит портал слова представителей Мосгорпарка.

В сообщении также говорится, что самые длинные из дорожек протяженностью по 12 километров каждая находятся в парках "Сокольники" и "Митино". Так, в "Сокольниках" велодорожки проходят по всем улицам парка; также в парке была оборудована специальная мойка для велосипедов.

В "Митино" асфальтированная дорожка имеет форму, похожую на цифру "восемь". Она проходит вдоль Пенягинского пруда и полян; на всем протяжении маршрута оборудованы пункты проката велосипедов. Также велодорожки были отремонтированы в Парке Горького, сквере по Олонецкому проезду, парке "Северное Тушино", парке Победы на Поклонной горе и других парках столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU