В Москве задержали безработных на автомобиле Porsche с мужчиной в багажнике

СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-22T11:50:21+03:00

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Московские полицейские задержали двоих безработных мужчин, подозреваемых в похищении человека. Как сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, похищенный ими гражданин был найден в багажники автомобиля Posche Cayenne.

Отмечается, что очевидцы сообщили в полицию о нападении на мужчину на Литовском бульваре; подозреваемые избили потерпевшего и насильно посадили его в багажник. Спустя несколько минут злоумышленники были задержаны на Профсоюзной улице. "В багажнике обнаружен мужчина 1984 года рождения, которого с ушибами лица, головы и локтя доставили в медучреждение", - отметил собеседник агентства.

По данному факту в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело о похищении человека. В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.

Это уже не первый подобный случай с участием безработных жителей столицы. Ранее сайт kp.ru сообщал о краже у безработного москвича автомобиля за семь миллионов рублей, который был похищен из его гаража.

ИСТОЧНИК KP.RU