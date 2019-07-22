Полиция задержала бойца ММА из Петербурга за неоднозначные татуировки

СЕГОДНЯ 14:36 2019-07-22T14:36:16+03:00

Михаил Турканов заявил, что на его теле изображена не свастики, а символы языческой веры

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Московские полицейские задержали в центре столицы бойца смешанных единоборств Михаила Турканова из Санкт-Петербурга. Как сообщает источник kp.ru в правоохранительных органах, причиной задержания стали неоднозначные татуировки, похожие на нацистскую свастику.

varyagpitbull Михаила Турканова задержали за татуировки, похожие на нацистскую свастику (запрещена в России)

Спортсмена задержали после боя с его участием, который прошел в ресторане в центре Москвы. Сам Турканов заявил, что на его теле изображены не свастики, а символы языческой веры, которую он исповедует. Полицейские обязали бойца явкой в отделение внутренних дел, куда он был доставлен.

Боец смешанных единоборств Михаил Турканов, также известный под псевдонимом "Питбуль" выступает в ММА с 2011 года. За это время он одержал семь побед и потерпел пять поражений. Следующий бой Турканов должен был провести в упомянутом ресторане в центре Москвы с бойцом Кемраном Рамалдановым.

ИСТОЧНИК KP.RU