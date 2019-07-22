Полиция задержала бойца ММА из Петербурга за неоднозначные татуировки
Московские полицейские задержали в центре столицы бойца смешанных единоборств Михаила Турканова из Санкт-Петербурга. Как сообщает источник kp.ru в правоохранительных органах, причиной задержания стали неоднозначные татуировки, похожие на нацистскую свастику.
Спортсмена задержали после боя с его участием, который прошел в ресторане в центре Москвы. Сам Турканов заявил, что на его теле изображены не свастики, а символы языческой веры, которую он исповедует. Полицейские обязали бойца явкой в отделение внутренних дел, куда он был доставлен.
Боец смешанных единоборств Михаил Турканов, также известный под псевдонимом "Питбуль" выступает в ММА с 2011 года. За это время он одержал семь побед и потерпел пять поражений. Следующий бой Турканов должен был провести в упомянутом ресторане в центре Москвы с бойцом Кемраном Рамалдановым.
ИСТОЧНИК KP.RU