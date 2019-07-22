2019-07-22T14:36:16+03:00
Происшествия

Полиция задержала бойца ММА из Петербурга за неоднозначные татуировки

Михаил Турканов заявил, что на его теле изображена не свастики, а символы языческой веры
Александр ДЖУМАЕВ
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Боец ММА из Санкт-Петербурга Михаил ТуркановБоец ММА из Санкт-Петербурга Михаил ТуркановФото: Instagram.com
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Московские полицейские задержали в центре столицы бойца смешанных единоборств Михаила Турканова из Санкт-Петербурга. Как сообщает источник kp.ru в правоохранительных органах, причиной задержания стали неоднозначные татуировки, похожие на нацистскую свастику.

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Михаила Турканова задержали за татуировки, похожие на нацистскую свастику (запрещена в России)
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Спортсмена задержали после боя с его участием, который прошел в ресторане в центре Москвы. Сам Турканов заявил, что на его теле изображены не свастики, а символы языческой веры, которую он исповедует. Полицейские обязали бойца явкой в отделение внутренних дел, куда он был доставлен.

Боец смешанных единоборств Михаил Турканов, также известный под псевдонимом "Питбуль" выступает в ММА с 2011 года. За это время он одержал семь побед и потерпел пять поражений. Следующий бой Турканов должен был провести в упомянутом ресторане в центре Москвы с бойцом Кемраном Рамалдановым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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