На юго-западе Москвы двухлетняя малышка упала с 5 этажа и выжила

СЕГОДНЯ 15:01 2019-07-22T15:01:05+03:00

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Двухлетняя девочка залезла на подоконник, едва родители отвлеклись и оставили ее на секунду без присмотра. Любопытная малышка облокотилась на москитную сетку на окне и... полетела вниз с пятого этажа.

- На наш пост экстренного реагирования поступил вызов «падение с высоты», - рассказал врач общей выездной бригады подстанции № 54 Сергей Киреев. - Около жилого дома мы увидели девочку в состоянии нарушенного сознания. Как выяснилось, москитная сетка на окне не выдержала, девочка выпала с пятого этажа спиной на водосточную трубу. Мы с фельдшером Натальей Муратовой немедленно приступили к оказанию медицинской помощи.

Бригада Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова констатировала у девочки ушиб головного мозга и печени, перелом левой голени. Малышку с подключенным аппаратом искусственного дыхания оперативно доставили в реанимацию Морозовской детской городской клинической больницы.

«Врачи Морозовской больницы сделали все необходимое для скорейшего выздоровления ребенка, - сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы. - Сегодня состояние у девочки стабильное, она переведена в общее отделение и идет на поправку».

Как отметили в ведомстве, посты для экстренного реагирования значительно сокращают время доезда бригад скорой медицинской помощи до пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. Напомним, сейчас в столице среднее время прибытия бригады скорой на место аварии - около восьми минут, а по экстренным вызовам - 10,7 минут. Сотрудники диспетчерской отвечают на звонок в течение трех - пяти секунд.

ИСТОЧНИК KP.RU