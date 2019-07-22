Находившийся в розыске мужчина попытался попасть на Metallica, но его задержали

СЕГОДНЯ 15:02 2019-07-22T15:03:29+03:00

В Москве полицейские задержали находившегося в федеральном розыске мужчину из Самары, который пытался попасть на концерт группы Metallica Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Москве полицейские задержали находившегося в федеральном розыске мужчину из Самары, который пытался попасть на концерт группы Metallica на стадионе "Лужники". Как сообщает источник kp.ru в правоохранительных органах, он был задержан на входе на стадион благодаря работе устройства для идентификации лиц.

Сообщается, что 32-летний уроженец Томской области подозревался самарскими полицейскими в совершении вымогательства с отягчающими обстоятельствами. В прошлом году ему избрали в качестве меры пресечения подписку о невыезде, однако он все же покинул Самару и отправился в Москву.

О задержании мужчины были оповещены полицейские из Самары. О других подробностях случившегося пока не сообщается.

Концерт группы Metallica состоялся в Москве в воскресенье, 21 июля. Музыканты легендарной группы во время выступления в "Лужниках" исполнили не только свои композиции, но и легендарную песню группы "Кино" "Группа крови".

ИСТОЧНИК KP.RU