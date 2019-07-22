Находившийся в розыске мужчина попытался попасть на Metallica, но его задержали
В Москве полицейские задержали находившегося в федеральном розыске мужчину из Самары, который пытался попасть на концерт группы Metallica на стадионе "Лужники". Как сообщает источник kp.ru в правоохранительных органах, он был задержан на входе на стадион благодаря работе устройства для идентификации лиц.
Сообщается, что 32-летний уроженец Томской области подозревался самарскими полицейскими в совершении вымогательства с отягчающими обстоятельствами. В прошлом году ему избрали в качестве меры пресечения подписку о невыезде, однако он все же покинул Самару и отправился в Москву.
О задержании мужчины были оповещены полицейские из Самары. О других подробностях случившегося пока не сообщается.
Концерт группы Metallica состоялся в Москве в воскресенье, 21 июля. Музыканты легендарной группы во время выступления в "Лужниках" исполнили не только свои композиции, но и легендарную песню группы "Кино" "Группа крови".
ИСТОЧНИК KP.RU