2019-07-22T15:20:33+03:00
Происшествия

В переходе у ТЦ "Охотный ряд" молодой человек убил охранника

Инцидент произошел в субботу, 20 июля
Александр ДЖУМАЕВ
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Задержанным оказался 20-летний уроженец МордовииЗадержанным оказался 20-летний уроженец МордовииФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В центре Москве полицейские задержали молодого человека по подозрению в убийстве охранника в переходе у торгового центра "Охотный ряд". Об этом kp.ru сообщил осведомленный источник в правоохранительных органах.

Задержанным оказался 20-летний уроженец Мордовии, в настоящий момент проживающий в районе Вешняки на востоке столицы. По версии полиции, вечером в субботу, 20 июля, он в ходе потасовки с охранником нанес ему множественные травмы, отчего тот скончался.

Как сообщает сетевое издание m24.ru, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, ставшего причиной смерти, было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства случившегося в настоящий момент выясняются.

Ранее сайт kp.ru сообщал об убийстве на юге Москвы борца Сергея Чуева. Он попытался заступиться за беременную женщину, к которой приставали несколько человек, после чего завязалась драка, в ходе которой Чуев потерял сознание и скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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