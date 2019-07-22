2019-07-22T17:16:41+03:00
Общество

Десятилетняя девочка попыталась сбежать из Подольска в Брянск на велосипеде

Она ехала по обочине автомагистрали в сторону столицы, когда ее обнаружили полицейские
Александр ДЖУМАЕВ
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Десятилетняя девочка попыталась сбежать из Подольска в Брянск на велосипедеДесятилетняя девочка попыталась сбежать из Подольска в Брянск на велосипедеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Подмосковье сотрудники ГИБДД обнаружили на автодороге М2 "Крым" десятилетнюю девочку, которая сбежала из дома в Подольске. Об этом сообщает издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.

Сообщается, что инспекторы заметили девочку на сороковом километре автомобильной дороги, когда она направлялась по обочине в сторону столицы. "Полицейские выяснили, что ей десять лет, она проживает в Подольске и едет к бабушке в Брянск", - рассказал собеседник агентства.

Инспекторы угостили девочку чаем в патрульной машине и сообщили о ней в дежурную часть. Через некоторое время стало известно, что мама девочки обращалась в полицию с заявлением о пропаже ребенка, после чего девочку передали родителям. Что именно стало причиной совершения девочкой побега, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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