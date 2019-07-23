27 июля в столице пройдет фестиваль "Московский спорт в Лужниках"

СЕГОДНЯ 10:17 2019-07-23T10:17:54+03:00

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В субботу, 27 июля, в Москве пройдет фестиваль "Московский спорт в "Лужниках". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Для гостей мероприятия будут открыты 500 шахматных столов, 70 столов для настольного тенниса, 12 площадок для игры в бадминтон и 10 - для игры в городки, а также 50 столов для настольного хоккея и специальная площадка для сдачи нормативов ГТО. Как сообщает сетевое издание m24.ru, свои площадки на фестивале будут и у спортивных команд: у хоккейного и баскетбольного клубов ЦСКА и футбольного клуба "Локомотив". Посетители этих площадок смогут увидеть трофеи клубов и взять автографы у ветеранов команд.

Также в рамках фестиваля пройдет турнир по мини-футболу. В нем примут участие 634 команды, а игры будут проходить на 42 полях. Помимо этого, в "Лужниках" в субботу состоится турнир по стритболу на 30 кортах.

На празднике будут и соревнования для детей. Юные гости фестиваля смогут продемонстрировать свою физическую подготовку и преодолеть полосу препятствий на площадке "Игры героев". В информационном павильоне от департамента спорта дети смогут подобрать наиболее подходящий для себя вид спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU