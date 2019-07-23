В Домодедово мошенники пытались получить у продавца алкоголя деньги с помощью девочки-подростка

СЕГОДНЯ 11:08 2019-07-23T11:08:40+03:00

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В подмосковном Домодедово мошенники пытались вымогать деньги у продающего алкоголь местного предпринимателя с помощью 15-летней девочки. Об этом сообщает издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на региональное управление МВД.

Отмечается, что злоумышленники подговорили подростка приобрести в магазине спиртные напитки. После того, как девочка передала им спиртное и чек, они вошли в магазин и, представляясь сотрудниками общественной организации, потребовали у предпринимателя заплатить им 11 тысяч рублей за непривлечение к ответственности за продажу несовершеннолетним алкоголя.

Продавец поняла, что требования мошенников незаконны, и вызвала полицию. Прибывшие на место стражи порядка задержали злоумышленников - троих москвичей в возрасте от 27 до 35 лет, один из которых ранее был судим. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU