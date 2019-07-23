В Москве арестовали лжеполицейских, похитивших человека

СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-23T12:36:24+03:00

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В Москве арестованы четверо мужчин, которые похитили человека под видом сотрудников полиции и вымогали у него крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России (СК).

По данным следствия, в феврале текущего года на северо-востоке столицы лжеполицейские насильно посадили 38-летнего мужчину. Они потребовали у похищенного 2 миллиона рублей, обещая в противном случае привлечь его к уголовной ответственности. Мужчина передал преступникам 750 тысяч рублей, после чего договорился с преступниками о передаче оставшейся суммы и обратился за помощью в полицию, отмечает сетевое издание m24.ru.

Следствие возбудило по данному факту уголовные дела по статьям "Похищение человека" и "Вымогательство" УК РФ. В настоящий момент фигуранты дела находятся под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU