2019-07-23T15:16:59+03:00
Общество

Синоптики предупреждают москвичей об ультраполярном вторжении

На следующей неделе в столичный регион придет холодный арктический воздух
Александр ДЖУМАЕВ
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На следующей неделе в столичный регион придет холодный арктический воздухНа следующей неделе в столичный регион придет холодный арктический воздухФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На следующей неделе в столичный регион придет холодный арктический воздух. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

"В воскресенье в первой половине дня температура еще, может быть, достигнет отметки 20 градусов, а потом начнется адвекция холодного воздуха. Даже не исключено, что это будет ультраполярное вторжение, то есть самое холодное вторжение, которое наблюдается у нас вообще в течение всего года, то есть похолодает градусов на 10. Не исключено, что в Москве днем будет градусов 14–15, и ночи будут довольно холодными", - приводит агентство слова синоптика.

Метеоролог также отметила, что самыми холодными на предстоящей неделе будут понедельник и вторник. Несмотря на это, погода в столице и области будет ясной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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