Реставрация Мостовой башни на Измайловском острове начнется в августе этого года

СЕГОДНЯ 16:19 2019-07-23T16:20:07+03:00

В августе этого года начнется реставрация Мостовой башни на Измайловском острове. Фото: mos.ru

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В августе этого года начнется реставрация Мостовой башни на Измайловском острове. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Мостовая башня была сооружена в 1671–1679 годах несколькими зодчими. Измайловский остров, где она расположена, - бывшая царская усадьба, вотчина Романовых, входящий сегодня в Московский государственный объединенный музей-заповедник.

Нижний ярус башни представляет собой квадратное помещения с тремя сквозными арочными проездами. Второй ярус, чуть меньший по размеру, окружает гульбище - опоясывающая задние галерея с высоким парапетом. Третий ярус выполнен в виде восьмигранного шатра.

"Специалисты укрепят фундамент здания, на фасадах восстановят кирпичную кладку и декоративные элементы. В порядок приведут изразцы второго и третьего ярусов, по историческим аналогам восстановят деревянные окна, двери и проездные ворота. Кроме того, специалисты приведут в порядок медную кровлю, а также воссоздадут по историческим документам и двуглавого орла, который прежде венчал башню", - рассказал и.о. руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

За ее более чем трехсотлетнюю историю Мостовую башню использовали под разные нужды. Так, в 1830-е годы там была основана военная богадельня, а в разные годы в советское время там располагались кооператив складом, жилые помещения, лаборатория слюдяной изоляции Всесоюзного электротехнического института. Сегодня в башне работает выставка «Московский изразец».

ИСТОЧНИК KP.RU