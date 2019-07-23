В общежитии Росгвардии в Москве вспыхнул пожар

СЕГОДНЯ 18:28 2019-07-23T18:34:31+03:00

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В общежитии Росгвардии на Красноказарменной улице в Москве произошел пожар. К настоящему моменту возгорание удалось ликвидировать.

Согласно данным экстренных служб столицы, площадь пожара составила около двух квадратных метров. Горели лакокрасочные изделия.

К прибывшим на место происшествия сотрудникам скорой помощи обратились три человека. Решается вопрос о госпитализации одного из пострадавших, сообщает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что несколькими неделями ранее крупный пожар произошел на четвертом этаже пятиэтажного здания Российского государственного архива искусства и литературы в Москве. Возгорание началось с воспламенения бумажной продукции и распространилось на площади около 150 квадратных метров. Люди были эвакуированы из здания еще до прибытия пожарно-спасательных бригад, а потому обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU