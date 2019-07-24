В Серпухове котенок выжил после дня на подвеске автобуса

СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-24T12:30:05+03:00

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Работники серпуховского автобусного парка после окончания смены нашли котенка, который весь день проехал на подвеске колеса одной из машин. Об этом изданию "Подмосковье сегодня" рассказал владелец автопарка Вячеслав Орехов.

По его словам, вечером к нему пришел водитель и рассказал о возможной поломке одного из автобусов. Его беспокоили скрипы, который были слышны в течение почти всего дня.

"Мы полезли под автобус и стали искать причину поломки. После осмотра на рессоре мы нашли мяукающий комок грязи. Непонятно, как он туда залез, держался и проехал около 70 км. Он точно прирожденный победитель", - рассказал Орехов.

Сотрудники автопарка отмыли котенка, накормили его и решили оставить себе. Его приняли решение назвать Шкворнем - по названию оси поворота управляемого колеса автомобиля. "Я сам не фанат котов, мне больше по душе собаки… Но при виде этого котенка мое сердце дрогнуло. Вот ведь как бывает", - сказал Орехов.

ИСТОЧНИК KP.RU