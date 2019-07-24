2019-07-24T14:38:48+03:00
Общество

На станции БКЛ "Авиамоторна" начались работы по отделке платформы

Основные конструкции станции готовы на 77%
Александр ДЖУМАЕВ
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На станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начались работы по отделке платформыНа станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начались работы по отделке платформыФото: Михаил ФРОЛОВ
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На станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начались работы по отделке платформы. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

"Началась отделка платформы строящейся станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии метро. Параллельно на путевых стенах монтируют подсистемы для алюминиевых реечных панелей", - сообщил глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

Сообщается, что основные конструкции станции готовы на 77%. В настоящий момент ведутся гидроизоляционные работы и монтаж эскалаторов в южном вестибюле. В В перегонных тоннелях к станции «Лефортово» смонтирован ходовой рельс.

Станция "Авиамоторная" расположена возле проезда Энтузиастов в столичном районе Лефортово. В течение некоторого времени она будет функционировать как продолжение Некрасовской линии, после чего станет одной из станций БКЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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