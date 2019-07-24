На станции БКЛ "Авиамоторна" начались работы по отделке платформы
На станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начались работы по отделке платформы. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.
"Началась отделка платформы строящейся станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии метро. Параллельно на путевых стенах монтируют подсистемы для алюминиевых реечных панелей", - сообщил глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.
Сообщается, что основные конструкции станции готовы на 77%. В настоящий момент ведутся гидроизоляционные работы и монтаж эскалаторов в южном вестибюле. В В перегонных тоннелях к станции «Лефортово» смонтирован ходовой рельс.
Станция "Авиамоторная" расположена возле проезда Энтузиастов в столичном районе Лефортово. В течение некоторого времени она будет функционировать как продолжение Некрасовской линии, после чего станет одной из станций БКЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU