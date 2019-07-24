Организаторы фестиваля Midsummer Night’s Dream выплатят компенсации не попавшим на него гостям
Организаторы ежегодного фестиваля Midsummer Nights Dream заявили, что выплатят компенсацию гостям фестиваля, которые не смогли попасть на него из-за проблем с организацией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице фестиваля в Facebook.
"Сейчас нами принято решение о выплате полной компенсации стоимости входных билетов гостям, которым не удалось попасть на мероприятие по причине больших очередей на шаттлы", — отмечается в сообщении. Организаторы мероприятия также предложили в качестве альтернативы компенсации получить билеты на другую вечеринку, которая состоится 2 ноября.
В сообщении отмечается, что концепция вечеринки на нескольких кораблях являлась "сверхамбициозной", но провальной. "Мы совершили ряд грубых ошибок, которые напрочь испортили многим гостям праздник", - признали организаторы мероприятия.
Очередной фестиваль Midsummer Nights Dream прошел в Подмосковье на прошлых выходных. Как сообщает телеканал 360, многие его участники жаловались на проблемы с организацией. В частности, некоторые участники не смогли попасть на корабли, которые доставляли участников на площадку, где проводилось мероприятие, а на самой площадке из-за плохой погоды было грязно.
ИСТОЧНИК KP.RU