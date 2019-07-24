Организаторы фестиваля Midsummer Night’s Dream выплатят компенсации не попавшим на него гостям

СЕГОДНЯ 16:45 2019-07-24T16:45:50+03:00

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Организаторы ежегодного фестиваля Midsummer Nights Dream заявили, что выплатят компенсацию гостям фестиваля, которые не смогли попасть на него из-за проблем с организацией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице фестиваля в Facebook.

"Сейчас нами принято решение о выплате полной компенсации стоимости входных билетов гостям, которым не удалось попасть на мероприятие по причине больших очередей на шаттлы", — отмечается в сообщении. Организаторы мероприятия также предложили в качестве альтернативы компенсации получить билеты на другую вечеринку, которая состоится 2 ноября.

В сообщении отмечается, что концепция вечеринки на нескольких кораблях являлась "сверхамбициозной", но провальной. "Мы совершили ряд грубых ошибок, которые напрочь испортили многим гостям праздник", - признали организаторы мероприятия.

Очередной фестиваль Midsummer Nights Dream прошел в Подмосковье на прошлых выходных. Как сообщает телеканал 360, многие его участники жаловались на проблемы с организацией. В частности, некоторые участники не смогли попасть на корабли, которые доставляли участников на площадку, где проводилось мероприятие, а на самой площадке из-за плохой погоды было грязно.

ИСТОЧНИК KP.RU