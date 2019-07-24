В Москве у мужчины в руках взорвалась граната

СЕГОДНЯ 20:41 2019-07-24T20:41:05+03:00

Пострадавшего сначала госпитализировали, а потом задержали

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Москвич едва не остался без рук из-за взрыва гранаты. Инцидент произошел еще 9 июня, однако лишь накануне получил развитие.

Все началось с того, что правоохранителям сообщили о взрыве, прогремевшем в одном из жилых домов по улице Сергея Макеева. По адресу был обнаружен мужчина с серьезными повреждениями руки. Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшего "взрывную травму левой кисти" и увезли его в больницу.

В ходе проведения проверки было установлено, что взорвалась ручная граната. Мужчина хранил при себе боевой запал УЗРГМ-2, снаряженный навесками взрывчатых веществ общей массой 1,32 грамма.

Утром 23 июля по адресу проживания пострадавшего прибыл наряд полиции. Согласно данным источника "КП" в правоохранительных органах, москвича задержали.

Сайт kp.ru писал, что ранее еще одна осколочная граната была обнаружена в квартире у столичного девятиклассника. Подросток приобрел опасную игрушку у незнакомца в одном из подмосковных парков, а потом еще почти неделю хранил ее дома.

ИСТОЧНИК KP.RU