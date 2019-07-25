2019-07-25T12:29:58+03:00
Общество

Москву признали самым цветочным городом России

В тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург и Казань
Александр ДЖУМАЕВ
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За столицу свои голоса отдали 35% участников опросаЗа столицу свои голоса отдали 35% участников опросаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Москва заняла первое место в списке самых цветочных городов России. Как сообщает "Вечерняя Москва", соответствующий опрос провели эксперты туристической отрасли ко Дню флориста, который традиционно отмечается 24 июля.

За столицу свои голоса отдали 35% участников опроса. В тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург и Казань, получившие 26% и 14% голосов соответственно. По 9% голосов набрали Екатеринбург и Нижний Новгород, вошедшие в первую пятерку.

В июне этого года в столице стартовал фестиваль "Цветочный джем - 2019". По всей Москве открылись 42 выставочных сада от дизайнеров из 11 стран. Помимо этого, с конца августа по начало сентября для гостей фестиваля будет организована развлекательная программа; также в столице пройдет любительский конкурс, в рамках которого в городе создадут еще около 1,5 тысячи новых садов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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