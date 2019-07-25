Зюганов: Работа со столичными избирателями идет самым плотным образом

СЕГОДНЯ 14:00 2019-07-25T14:00:34+03:00

КПРФ выдвинула своих представителей на выборы почти во всех округах Москвы

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Коммунистическая партия России работает со столичными избирателями самым плотным образом и выдвинула своих представителей на выборы в Мосгордуму седьмого созыва почти во всех округах Москвы. Соответствующие заявление сделал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Мы прошли основные барьеры, и, на мой взгляд, прошли весьма успешно. Работа с избирателями идет самым плотным образом», сказал Зюганов, подчеркнув, что к московским выборам партия отнеслась по-особому и подготовила «реальную программу, сформировали команду, сильную и авторитетную».

Глава Коммунистической партии рассказал, что во всех округах были выдвинуты кандидаты - авторитетные люди, в среднем их возраст 35-37 лет, которые представляют все категории и профессии. «Свою команду и программу представили на крупной пресс-конференции, жители Москвы очень внимательно отнеслись к нашим предложениям», - заключил Зюганов.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года: будет избрано 45 депутатов в 45 одномандатных округах. Депутаты избираются сроком на 5 лет до 2024 года. В этом году на трех муниципальных округа проведут эксперимент по дистанционному электронному голосованию.

ИСТОЧНИК KP.RU