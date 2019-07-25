СЕГОДНЯ 15:35 2019-07-25T15:35:11+03:00

В ходе прокладки кабеля на территории Дома-музея Островского в центре Москвы рабочие обнаружили человеческий череп и кости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В ходе прокладки кабеля на территории Дома-музея Островского в центре Москвы рабочие обнаружили человеческий череп и кости. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на свой источник.

Сообщается, что останки человека были найдены на глубине около двух метров. Собеседник агентства также отметил, что всего было обнаружено 18 фрагментов костей. Представители Государственного центрального музея имени Бахрушина, филиалом которого является Дом-музей Островского, в свою очередь, отметили, что ранее на этой территории был расположен храм и кладбище при нем.

По факту обнаружения человеческих останков Следственный комитет России начал доследственную проверку. В настоящий момент специалисты проводят все необходимые экспертизы, а также осматривают место происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU