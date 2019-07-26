2019-07-26T19:42:43+03:00
Общество

Мэрия Москвы призвала воздержаться от участия в незаконной акции 27 июля

Ее участники планируют собраться у здания правительства Москвы
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Столичные власти призывают москвичей воздержаться от участия в незаконной акции 27 июля. Мэрия Москвы предупреждает жителей столицы об ответственности, которая ждет участников несанкционированного митинга. Ранее 20 июля во время митинга на проспекте Академика Сахарованекоторые участники заявили о планах провести в субботу, 27 июля, акцию протеста у здания правительства Москвы.

- Призываем организаторов и возможных участников данной акции воздержаться от незаконных действий и предупреждаем, что в случае проведения мероприятия они могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке, - сообщила пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Предложения принять участие в незаконной акции появились и в соцсетях. Ее организаторы призывают москвичей собрать на митинге как можно большее количество участников.

- С 20 июля в соцсетях размещаются заявления ультимативного характера о том, что в случае отказа в регистрации определенных независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, 27 июля в 14:00 на ул. Тверская д. 13 будут организованы протестные акции, - отмечается в сообщении пресс-службы.

По данным столичных властей, среди участников недавних несанкционированных акций было особенно много молодых людей призывного возраста, уклоняющихся от призыва на военную службу.

- В связи с этим 27 июля 2019 г. в центральной части города, в том числе у здания правительства Москвы, планируется задействовать специальные группы по выявлению указанных граждан с целью их последующего призыва, - предупредили в пресс-службе.

Ранее сегодня Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выразил обеспокоенность в связи с возможными нарушениями порядка в центре Москвы накануне праздника - Дня Военно-морского флота.

- Мы призываем граждан проявить благоразумие и не поддаваться на провокационные действия организаторов незаконной акции, - отметил председатель постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Брод.

Прокуратура Москвы и столичная полиция также напомнили о незаконности акции и предупредили об ответственности за участие в несанкционированном митинге у мэрии 27 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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