В Москве стартовал фестиваль бургеров «Бургерфест»

СЕГОДНЯ 14:18 2019-07-27T14:18:40+03:00

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Музыкально-гастрономический фестиваль «Бургер фест», стартававший в субботу, 27 июля, в столичном парке Горького приурочен к Международному дню гамбургера.

Гостей фестиваля здесь ждут 30 ресторанных шале, которые предлагают широкий выбор бургеров: с креветками, с мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также бургеры на основе паровых корейских булочек с экзотическими начинками. Цены на авторские бургеры начинаются от 300 руб., почти в любом шале предлагают специальное меню, а также скидку на свою продукцию.

Кроме того, на гастрономическом фестивале можно еще и потанцевать под живые выступления популярных музыкантов. Гостей праздника ждет большая музыкальная программа - развлекать любителей самого популярного в мире фаст-фуда будут знаменитые ди-джеи, рэперы и музыканты - DJ Smash, Artik & Asti, MOT, MARUV и другие известные исполнители. Праздник продлится до 22:00.

Напомним, Международный день гамбургера отмечается 27 июля. В 1900 году житель американского Нью-Хейвена Луи Лессинг продал первую в мире булку с говяжьей котлетой и листиком салата, назвав оригинальный бутерброд гамбургером. Дело пошло — уже через 4 года гамбургер триумфально победил на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Сегодня в мире ежегодно продается несколько десятков миллиардов гамбургеров.

ИСТОЧНИК KP.RU