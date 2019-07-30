2019-07-30T15:15:37+03:00
Общество

В Москве отремонтируют дом, в котором бывали Маяковский и Хлебников

Здание было построено в 1913 году
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Москве отремонтируют дом. построенный в 1913 годуВ Москве отремонтируют дом. построенный в 1913 годуФото: Наталия АНДРЕАССЕН
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В Москве проведут капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу Старая Басманная улица, д. 33, Басманный район. Об этом рассказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

- В центре города отремонтируют шестиэтажное здание, которое является исторически ценным градоформирующим объектом, бывшим доходным домом М.Е. Башкирова, - сообщила она.

Известно, что этот дом был построен в 1913 году по проекту архитектора Масленникова. А с 1915 года в нем жил известный художник Владимир Татлин. На чердаке дома располагалась его мастерская, куда нередко заглядывали поэты Владимир Маяковский и Велимир Хлебников.

Капитальный ремонт дома предусматривает реставрацию фасада, цоколя, подъездов и подвальных помещений. По завершении работ, также планируется восстановить настенную керамическую плитку в санузлах, ванных и на кухнях. При этом существующая планировка жилых помещений никак не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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