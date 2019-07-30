Врач: В больницах Москвы нет пострадавших на акции 27 июля

СЕГОДНЯ 17:17 2019-07-30T17:17:03+03:00

Все обратившиеся за медицинской помощью уже выписались

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В больницах столицы не осталось ни одного пострадавшего во время несанкционированного митинга 27 июля. Все пациенты, обратившиеся за медицинской помощью после акции в центре Москвы, уже выписались из медучреждений, сообщил журналистам зам. директора Центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы Сергей Гуменюк. По его словам, большинство из обратившихся жаловались на обострение хронических заболеваний.

- По итогам прошедших выходных в «скорую помощь» Москвы обратилось сравнительно небольшое количество участников несанкционированных мероприятий, - отметил Сергей Гуменюк. - Сегодня ни одного их доставленных в больницы жителей, получивших травмы в ходе митинга, не осталось в стационарах.

Кроме обострений хронических заболеваний поводом для обращений к медикам также стали незначительные травмы.

- Все зафиксированные травмы были легкими, что говорит об адекватности принимаемых правоохранительными органами мер, - подчеркнул Гуменюк.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Москве, в несанкционированной акции в центре столицы 27 июля приняли участие около 3500 человек. За различные правонарушения были задержаны 1074 человека. Ранее власти предупреждали организаторов готовящейся акции о ее незаконности и об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU