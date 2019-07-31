2019-07-31T14:17:04+03:00
Происшествия

В Москве пьяный актер вырвал дверь такси

Павел Ботвиновский набедокурил на 35 тысяч рублей
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Актер московского театра устроил дебош в таксиАктер московского театра устроил дебош в таксиФото: Архив "КП"
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Актер московского театра имени Ермоловой Павел Ботвиновский устроил дебош в такси. Инцидент в Москве вечером 30 июля.

Артист проводил вечер в одном из столичных ресторанов вместе со своей подругой. Затем пара вызвала такси. Однако добраться домой без происшествий им не удалось. Между Ботвиновским и водителем такси вспыхнул конфликт, о причинах которого артист так и не рассказал. В ходе ссоры нетрезвый актер вырвал дверь машины и разбил боковые зеркала автомобиля. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на правоохранительные органы.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они оценили материальный ущерб, нанесенный Ботвиновским, в 35 тысяч рублей. Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего. Самого актера они пока отпустили домой под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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