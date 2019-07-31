2019-07-31T16:20:10+03:00
Общество

Сергей Собянин открыл новую школу в Строгино

Еще 12 образовательных учреждений, построенных в этом году, 1 сентября примут первых учеников
Ксения БОГДАНОВА
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Мэр Москвы Сергей Собянин 31 июля открыл новый учебный корпус школы №1302 в Строгино. Первого сентября светлое просторное здание на улице Исаковского примет 560 учеников. Всего в Москве к началу учебного года будут открыты 12 новых школ и детских садов. Столица расширяется, и потребность в них постоянно растет: с 2011 года в городе было построено 342 здания, в которых разместились учебные заведения.

- Мы за последние годы построили несколько сотен образовательных зданий: детские сады, школы, но тем не менее потребность постоянно увеличивается в связи с новым строительством, с рождением маленьких москвичей, и, конечно, нужно по-прежнему, помимо вложений в само содержание образования, строить новые здания, сооружения, - рассказал Сергей Собянин. - В этом году мы уже ввели 14 зданий школ и детских садов. К 1 сентября введем еще 12.

Новый четырехэтажный корпус школы №1302 в Строгино предназначен для старшеклассников — в нем будут заниматься ученики 6-11 классов. В школе обустроили специализированные классы по естественным наукам: кабинеты физики, химии и биологии совмещены с лаборантскими и оснащены всей необходимой техникой. Появится здесь и IT-класс: в корпусе оборудовали IT -полигон для углубленного изучения программирования и робототехники. В здании разместились фото- и видестудия, спортзал и актовый зал с эстрадой. Школа спроектирована с учетом потребностей учеников с ограниченными возможностями и оснащена современным медицинским кабинетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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