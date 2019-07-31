2019-07-31T18:07:24+03:00
Общество

Политолог: Организаторы акции 27 июля просто воспользовались людьми

Политтехнолог Дмитрий Гусев сомневается в желании оппозиционных кандидатов идти на выборы
Ксения БОГДАНОВА
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Принимать участие в несанкционированных акциях опасно, и москвичам не стоит идти на поводу у организаторов подобных мероприятий, уверен политолог Дмитрий Гусев. Комментируя итоги прошедшего 27 июля в Москве несанкционированного митинга, политтехнолог усомнился в намерении инициаторов акции выразить свой протест мирным путем. Дмитрий Гусев уверен: организаторы специально провоцировали массовые беспорядки для привлечения внимания и попросту воспользовались для этого доверием жителей столицы.

- Организаторы данного митинга не хотели проводить никаких согласованных акций, а хотели именно массовых беспорядков. Хотели, чтобы люди пошли, чтобы их задерживали. Таким образом, организаторы просто воспользовались людьми, - считает Дмитрий Гусев. - Конечно же, это правильно, что Сергей Семенович Собянин решил прокомментировать эту историю. Ходить на такие мероприятия просто небезопасно, так как единственное, что хотели организаторы данной запрещенной акции - беспорядков, крови и скандалов. Конечно, надо это пресекать.

Политолог напомнил, что инициативной группе предложили провести согласованную акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Сахарова. Однако организаторы митингов отказались, поскольку в данный момент «им это не выгодно и не нужно». Дмитрий Гусев также выразил сомнение в том, что оппозиционные кандидаты вообще собирались участвовать в выборах в Мосгордуму.

- Большинство организаторов данной акции уже шли в 2014 году на выборы в Мосгордуму. И за пять лет, которые прошли с того момента, они могли бы подготовиться и сделать максимум, чтобы заручиться поддержкой жителей Москвы. Но они ничего не сделали для этого, - подчеркнул политтехнолог. - Складывается ощущение, что они просто этого не хотели, иначе, они действовали совсем по-другому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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